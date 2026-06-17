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В Белгородской области при отражении атаки БПЛА пострадали бойцы "Орлана"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области в селе Долгое Валуйского округа при отражении атаки БПЛА пострадали два бойца подразделения "Орлан", сообщил оперативный штаб региона.

"Один боец получил акубаротравму, а второй - осколочное ранение спины. Оба пострадавших госпитализированы в Валуйскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В селе Сергиевка Краснояружского округа социальный объект дважды атакован FPV-дронами - повреждены кровля, одно помещение и автобус.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по грузовому автомобилю - транспорт поврежден.

В Шебекине от взрывов FPV-дронов повреждены две грузовые машины.

В селе Дунайка Грайворонского округа в результате удара дрона пробита крыша и посечен фасад частного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2026 года Военная операция на Украине
Орлан Белгородская область Краснояружский округ Грайворонский округ Шебекино
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