В Белгородской области при отражении атаки БПЛА пострадали бойцы "Орлана"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области в селе Долгое Валуйского округа при отражении атаки БПЛА пострадали два бойца подразделения "Орлан", сообщил оперативный штаб региона.

"Один боец получил акубаротравму, а второй - осколочное ранение спины. Оба пострадавших госпитализированы в Валуйскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В селе Сергиевка Краснояружского округа социальный объект дважды атакован FPV-дронами - повреждены кровля, одно помещение и автобус.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по грузовому автомобилю - транспорт поврежден.

В Шебекине от взрывов FPV-дронов повреждены две грузовые машины.

В селе Дунайка Грайворонского округа в результате удара дрона пробита крыша и посечен фасад частного дома.