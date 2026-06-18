В белгородском селе после удара БПЛА по машине погиб мужчина

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Ракитянском округе Белгородской области дрон ударил по автомобилю, есть погибший, сообщил региональный оперштаб.

"В районе села Борисполье дрон нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте, - сказано в сообщении.- Сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча, бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Ракитянскую ЦРБ".

Пострадавший затем будет лечиться амбулаторно. Атакованный автомобиль поврежден.

В поселке Ракитное от атаки FPV-дрона огнем поврежден грузовик. В поселке Пролетарский Ракитянского округа после взрыва дрона посечены осколками два автомобиля.

В селе Бессоновка Белгородского округа при детонации дрона загорелись хозпостройки - возгорание потушено. Разбиты стекла легкового автомобиля. В поселке Октябрьский от ударов дронов повреждены кровля здания предприятия и три машины. В селе Головино при атаке FPV-дрона повреждено здание предприятия.

В поселке Уразово Валуйского округа в результате атаки беспилотника в коммерческом помещении загорелись строительные материалы - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. В здании выбиты окна и поврежден фасад.