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Лихачев считает, что МАГАТЭ должно взять на себя ответственность в контексте ближневосточного конфликта

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия приветствует заявления Ирана и США о готовности подписать меморандум о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Есть оптимистичные заявления обеих сторон, мы приветствуем поиск компромиссов, приветствуем надзор в том числе и МАГАТЭ над происходящим", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия - АСЕАН, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом Лихачев отметил, что МАГАТЭ должно взять на себя определённую ответственность и выступать в интересах всех сторон - участников конфликта.

"Понятно, что это не окончание, не последняя точка в конфликте, но перевод его в другую стадию, в стадию переговоров и поиска сегментарных решений тех или иных проблем. Нас, конечно, в первую очередь волнует решение ядерной проблемы Ирана. У МАГАТЭ очень важная роль, она не должна быть ни на одной стороне, сколько бы сторон ни участвовали в этом конфликте", - сказал Лихачев.

Иран Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом
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