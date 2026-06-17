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Суд арестовал вероятного исполнителя убийства, в котором подозревается бизнесмен Трабер

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера, подозреваемого в убийстве.

"В отношении Надирбегова Алисултана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Вместе с тем в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще трое фигурантов. Арестованный Надирбегов является предполагаемым исполнителем преступления.

"Все фигуранты доставлены в Москву, где им будет избрана мера пресечения", - сообщили в правоохранительных органах.

О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет.

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер – влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Санкт-Петербург).

Илья Трабер Алисултан Надирбегов
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