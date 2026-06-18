Арестованы еще два фигуранта "дела Трабера", в том числе его деловой партнер

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест еще двоих фигурантов дела об убийстве, в котором обвиняется бизнесмен Илья Трабер.

"В отношении Даниленко Владимира и Саладинова Саида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Даниленко называют давним деловым партнером Трабера. Теперь же ему вменяется организация убийства. Днем ранее был арестован вероятный исполнитель убийства Алисултан Надирбегов.

Всем четверым предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК).

О задержании самого Трабера стало известно 17 мая. "Трабер задержан по подозрению в причастности к одному из убийств прошлых лет. По адресу его проживания проведены обысковые мероприятия", - сказали тогда "Интерфаксу" в правоохранительных органах и добавили, что решается вопрос об этапировании бизнесмена в Москву "для проведения следственных действий и избрания в отношении него меры пресечения". Претензии следствия Трабер пока отвергает.

По данным СМИ, речь идет о заказном убийстве депутата и бизнесмена Александра Петрова, застреленного в октябре 2020 года.

Уроженец Омска Трабер - влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. В частности, как сообщалось, он владеет крупной долей уставного капитала ОАО "Балтийский судомеханический завод" (БСМЗ, Петербург).