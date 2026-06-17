Трамп рассчитывает на подписание соглашения с Ираном в четверг или пятницу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что надеется на подписание американо-иранского меморандума о взаимопонимании в четверг или пятницу.

"Соглашение, которого мы достигли с Ираном в минувшее воскресенье, подпишут вскоре. Завтра, может, послезавтра, - сказал Трамп на саммите G7.

При этом ранее портал Axios со ссылкой на источники передавал, что США, Иран и страны-посредники изучают вариант провести подписание американо-иранского меморандума не в пятницу на встрече представителей сторон, а в среду в дистанционном формате.