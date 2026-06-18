В Ярославле перекрыли движение на выезде в сторону Москвы из-за атаки дронов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о приостановке движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы в связи с атакой беспилотников на регион.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - написал Евраев в мессенджере Мах в воскресенье.