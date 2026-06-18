В "Шереметьево" сняты ограничения, пассажиров выводят из укрытий

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Отменены временные ограничения в периметре воздушного пространства московского аэропорта "Шереметьево", сотрудники возвращаются на рабочие места, пассажиров выводят из укрытий, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сотрудники аэропорта возвращаются на рабочие места. Службы аэропорта "Шереметьево" организованно сопровождают пассажиров из укрытий. Открыты паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала", - говорится в сообщении аэропорта в Мах.

Авиакомпании корректируют расписание полетов, добавили в пресс-службе.

В настоящее время ограничения на прием и отправку самолетов действуют в столичном "Жуковском", "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.