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На подлете к Москве нейтрализовали в общей сложности около 180 БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего с начала суток на подлете к столице были нейтрализованы около 180 беспилотников.

"В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников, - написал он в мессенджере. - Работа ПВО продолжается".

Ранее мэр сообща, что несколько БПЛА достигли Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В окрестностях ограничено движение транспорта, в том числена МКАД.

Повреждения получило одно из зданий ТЦ "Садовод" на МКАДе.

В подмосковном Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. В Котельниках после падения обломков дрона загорелся ТЦ "Белая Дача". В Люберцах повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. В Электростали в результате падения обломков на жилой дом пострадала женщина.

Сергей Собянин ПВО Москва
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