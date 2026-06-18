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В Кремле по-прежнему ждут скорого визита Уиткоффа и Кушнера

Дата их приезда пока не согласована, с учетом их занятости на иранском треке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Представители администрации США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию, конкретные даты пока не определены, поскольку они заняты иранской тематикой, заявил ИС "Вести" помощник президента Юрий Ушаков. Фрагмент интервью показал телеканал "Россия 24".

"Оба переговорщика - и Кушнер, и Уиткофф в ближайшее время посетят Россию. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, будут присутствовать на начале работы по основному соглашению, поэтому конкретные даты визита в Москву пока еще не определены", - сказал Ушаков.

Джаред Кушнер США Юрий Ушаков Стив Уиткофф
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