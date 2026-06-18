Ушаков назвал ложным постулат Европы об изменении ситуации на поле боя в пользу Украины

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Страны Европы исходят из неверного постулата о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу ВСУ, заявил ИС "Вести" помощник президента России Юрий Ушаков.

"Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорические неверно", - сказал он.