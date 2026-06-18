Поиск

Иранские власти обещали быстро рассматривать заявки на прохождение через Ормузский пролив

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Иранские власти распорядились быстро рассматривать запросы на прохождение судов через Ормузский пролив, а также постепенно усиливать интенсивность движения в этой акватории, говорится в заявлении Высшего совета по безопасности Ирана.

"Управлению водными путями Персидского залива поручено рассматривать запросы и отвечать на них оперативно и в приоритетном порядке в целях реализации задач меморандума (Ирана и США о взаимопонимании - ИФ)", - цитирует в четверг агентство "Мехр" текст заявления.

В документе отмечается, что "в связи с особыми условиями и наличием определенных рисков безопасности на маршруте следования, а также в связи с необходимостью обеспечения безопасности судоходства и предотвращения морских происшествий, судам необходимо следовать по тому маршруту и в то время, которые будут им объявлены, чтобы постепенно увеличивать интенсивность движения".

Агентство напоминает, что в соответствии с меморандумом Ирана и США о взаимопонимании, торговые суда, запрашивающие проход через Ормузский пролив, в течение 60 дней не будут платить сборы, эти расходы будут покрываться правительством Ирана.

США Иран Ормузский пролив Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 июня

Власти Крыма рассматривают дополнительные источники поставки топлива

 Власти Крыма рассматривают дополнительные источники поставки топлива

Госдума 27 июля проведет дополнительное заседание

Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

 Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Для аэропортов Жуковского, Калуги и Ярославля отменили ограничения

 Для аэропортов Жуковского, Калуги и Ярославля отменили ограничения

Комитет Думы одобрил отмену штрафов за задержку налоговых деклараций бизнесом

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Москва будет наблюдать за переговорами о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

 Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2728 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9986 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов