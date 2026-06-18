Иранские власти обещали быстро рассматривать заявки на прохождение через Ормузский пролив

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Иранские власти распорядились быстро рассматривать запросы на прохождение судов через Ормузский пролив, а также постепенно усиливать интенсивность движения в этой акватории, говорится в заявлении Высшего совета по безопасности Ирана.

"Управлению водными путями Персидского залива поручено рассматривать запросы и отвечать на них оперативно и в приоритетном порядке в целях реализации задач меморандума (Ирана и США о взаимопонимании - ИФ)", - цитирует в четверг агентство "Мехр" текст заявления.

В документе отмечается, что "в связи с особыми условиями и наличием определенных рисков безопасности на маршруте следования, а также в связи с необходимостью обеспечения безопасности судоходства и предотвращения морских происшествий, судам необходимо следовать по тому маршруту и в то время, которые будут им объявлены, чтобы постепенно увеличивать интенсивность движения".

Агентство напоминает, что в соответствии с меморандумом Ирана и США о взаимопонимании, торговые суда, запрашивающие проход через Ормузский пролив, в течение 60 дней не будут платить сборы, эти расходы будут покрываться правительством Ирана.