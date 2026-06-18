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Выставленный на продажу пакет тамбовского "Амбер Талвиса" не нашел покупателя

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Росимущество не смогло продать принадлежащие ему 72,87% акций АО "Амбер Талвис" в Тамбовской области, которые были изъяты в доход РФ по иску Генпрокуратуры.

Как сообщается на портале "ГИС Торги", объявленный на 18 июня аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Начальная стоимость лота (обыкновенные акции в общем количестве 62 тыс. 486 штук) была установлена в размере 3 млрд 887 млн 559 тыс. рублей, шаг аукциона - 5%, или 194 млн 377 тыс. 950 рублей.

"Амбер Талвис" входил в число активов Юрия Шефлера, владевшего брендами водки "Столичная" и "Московская". Суд в июле 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал спиртзавод в пользу РФ.

"В ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму Генеральной прокуратурой РФ установлено объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном законом порядке. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании - Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group", - отмечало в иске надзорное ведомство.

Тогда же, в июле 2024 года, суд признал Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъял активы в доход государства.

Уставный капитал АО "Амбер Талвис" - 51,45 млн рублей. По данным на его сайте, занимается выпуском этилового ректификованного спирта из пищевого сырья (сортов "Люкс" и "Альфа"), входит в число крупных производителей алкогольной продукции в России. Имеет мощность 10 тыс. декалитров в сутки. По итогам 2025 года выручка составила около 2,5 млрд рублей, чистая прибыль выросла до 869,5 млн рублей.

За пределами РФ Amber Beverage Group Holdings объединяет AS Remedia (Эстония), Amber Latvijas balzams (Латвия) и Fabrica de Tequilas Finos (Мексика).

Тамбов АО "Амбер Талвис
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