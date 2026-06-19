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ЕАЭС рассматривает несколько заявок на статус наблюдателя

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) идет согласование пакета заявок на получение статуса наблюдателя, в том числе от Никарагуа, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.

"ЕАЭС готовится расширить круг партнеров. Сейчас пять государств-участников - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия - изучают пакет заявок от потенциальных наблюдателей", - говорится в статье.

"Есть несколько заявок от стран на статус наблюдателя, они рассматриваются в соответствии с процедурой Евразийского экономического союза. Как известно, требуется консенсус, согласие всех пяти сторон", - заявил изданию замглавы МИД РФ.

Хотя этот формат не позволяет участвовать в голосовании, он дает право посещать заседания органов ЕАЭС по приглашению. По сути, речь идет о предварительном этапе интеграции, позволяющем оценить все плюсы союза изнутри, уточняется в публикации.

Одобрение заявок обеспечит странам плавное сближение с ЕАЭС: они смогут детально изучить правила общего рынка, подготовить совместные экономические проекты и укрепить контакты. На столе у "пятерки" есть, в частности, запрос от Никарагуа, пишет газета.

"Никарагуа не одна, она идет в группе заявок. Посмотрим дальше, проведем дискуссии с нашими партнерами", - резюмировал Панкин в беседе с изданием.

ЕАЭС Известия Белоруссия Никарагуа
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