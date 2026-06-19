Шестиэтажное здание горит в подмосковных Мытищах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар в шестиэтажном здании в Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области утром в пятницу.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании в городском округе Мытищи, 2 км Липкинского шоссе, владение 1, строение 2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение на 2 этаже", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечены 11 человек и 3 единицы техники.