Четыре человека пострадали при пожаре в хостеле в подмосковных Мытищах

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные Подмосковья ликвидировали возгорание в хостеле в городском округе Мытищи, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

"На момент прибытия первых подразделений горели две комнаты на втором этаже шестиэтажного здания. Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали четыре человека, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы в Мытищинскую ЦРБ.

По данным спасателей, всего в хостеле на момент возникновения пожара проживали 500 человек, эвакуация была проведена до прибытия пожарных.

Как уточнили в МЧС, сообщение о пожаре в хостеле на Липкинском шоссе, 2 км, вл.1 стр.2 поступило в 5:35.

К тушению привлекались 64 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 11 единиц техники.



