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Один из пострадавших при взрыве газа в Новосибирске находится в тяжелом состоянии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Один из двух пострадавших в результате пожара, возникшего в жилом доме по улице Народной в Новосибирске в пятницу, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает пресс-служба минздрава региона.

"Одному человеку на месте оказали медицинскую помощь, второго в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации ожогового центра", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 08:53 по местному времени (04:53 по Москве) произошел пожар в квартире на втором этаже жилого дома на улице Народной.

В 10:22 сотрудники МЧС России объявили о ликвидации открытого горения. Предварительно, площадь пожара составила 600 кв. метров.

Всего в доме 20 квартир; после ликвидации пожара будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома.

По факту инцидента проводят проверки СУ СКР по региону и прокуратура.

МЧС России Минздрав Новосибирск
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