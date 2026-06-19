В Новосибирске тушат пожар, начавшийся после взрыва газа

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на улице Народная в Новосибирске, пожар начался после взрыва бытового газа, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"В 10:22 сотрудники МЧС России объявили о ликвидации открытого горения. Предварительно, площадь пожара составила 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили что пожар начался в 08:53 (04:53 по Москве). Два человека пострадали: одному медики оказали помощь на месте, второй пострадавший госпитализирован в ожоговый центр.

Своевременное усиление группировки позволило не допустить распространения огня на соседние квартиры, отметили в МЧС

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем канале в Max сообщает, что после взрыва началось возгорание на втором этаже, а затем на крыше.

"Всего в доме 20 квартир. После тушения пожара будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома", - добавил мэр.

Следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту инцидента, сообщает СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, 19 июня 2026 года в одной из квартир дома, расположенной на втором этаже, произошел хлопок бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения. В настоящее время двое человек, пострадавших во время пожара, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двух пострадавших в результате взрыв газа в жилом доме на улице Народная в Новосибирске.