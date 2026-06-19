Гражданин Румынии приговорен в РФ к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд в РФ приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за передачу Украине информации о местах расположения средств противовоздушной обороны в Сочи, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии Керчо Д.А., 2002 г.р., за разведывательную деятельность в пользу спецслужб Украины", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным ведомства, в августе 2024 года "иностранец, находясь на территории Краснодарского края, по заданию украинских спецслужб осуществил сбор и передачу сведений о местах дислокации средств противовоздушной обороны, находящихся на территории города Сочи".

"Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК России. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Как отметили в ЦОС, "за помощь в получении интересующей противника информации украинский куратор пообещал гражданину Румынии оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в запрещенное на территории РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против нашей страны".

"В результате проведенных сотрудниками ФСБ оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.

"ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбами Украины продолжается работа по привлечению иностранных граждан для нанесения ущерба нашей стране, и предупреждает о том, что все лица, давшие согласие на оказание содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.