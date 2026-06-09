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Правительство выделило 174,9 млн руб. пострадавшим от стихии в Дагестане и Чечне

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 174,9 млн рублей из резервного фонда для оказания финансовой помощи жителям Дагестана и Чечни в связи с утратой ими имущества первой необходимости из-за разгула стихии в марте-апреле 2026 года.

Распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Его подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства в виде иного межбюджетного трансферта будут направлены бюджету Чечни. Финансирование предназначено для граждан, утративших имущество первой необходимости. Из общей суммы 113,33 млн рублей предусмотрено на выплаты при частичной утрате имущества, 61,6 млн рублей - при полной утрате.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований возложен на МЧС России.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9,8 тыс. жилых домов, поврежденными признаны 7,1 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.

В конце мая был утвержден комплексный план ликвидации последствий наводнения в Дагестане и Чечне.

На заседании правительства 3 июня РФ Мишустин заявил, что Чечня и Дагестан получат около 3 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения, средства пойдут на строительство и капремонт поврежденных объектов.

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Хроника 28 марта – 09 июня 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан Чечня
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