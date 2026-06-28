Дагестану и Чечне компенсируют затраты на помощь пострадавшим от весеннего наводнения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило из резервного фонда 385 млн рублей для компенсации затрат Дагестана и Чечни на помощь пострадавшим от весеннего наводнения.

"Свыше 385 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства Дагестану и Чечне на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения гражданам. Распоряжение об этом подписано", - сообщает пресс-служба кабинета министров в воскресенье.

Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости.

В марте - апреле 2026 года в отдельных районах Дагестана и Чечни прошли ливневые дожди. Непогода привела к масштабным наводнениям, в результате которых были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура.

На ликвидацию последствий наводнений, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ, и оказание помощи пострадавшим гражданам в июне из резервного фонда было направлено свыше 2,8 млрд рублей.

В Дагестане и Чечне из-за масштабного наводнения был введен режим ЧС федерального уровня. Подтопленными в Дагестане оказались 9,8 тыс. жилых домов, поврежденными признаны 7,1 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.