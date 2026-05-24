Нарушено транспортное сообщение между двумя селами в Дагестане из-за поднятия уровня реки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение с двумя населенными пунктами Курахского района Дагестана прервано из-за поднятия уровня воды в реке и размыва водопропускных труб, сообщает пресс-служба государственного казенного учреждения "Дагестанавтодор" в воскресенье.

"На 1 и 9 км автодороги "Подъезд от автодороги "Курах - Усуг - Хвередж" к селу Хпюк" движение автотранспорта временно закрыто в связи с поднятием уровня воды в реке Хпеджчай и размывом водопропускных труб. (...) Без транспортного сообщения остаются два населенных пункта - Урсун и Хпюк", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия движения по временной схеме - 20:00 в воскресенье.

В пресс-службе добавили, что транспортное сообщение еще с двумя селами Хпедж и Шимихюр из-за поднятия уровня реки обеспечено по временной схеме.

Кроме того, "Дагестанавтодор" сообщает, что на утро воскресенья дорожниками восстановлено движение автотранспорта на 147 участках автодорог Дагестана, которые были временно закрыты из-за последствий обильных дождей, обрушившихся на республику в конце марта - начале апреля.

"По состоянию на 10:00 мск 24 мая закрыто с обеспечением объездов 17 участков, по всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение автотранспорта восстановлено на 147 участках", - отмечается в сообщении.