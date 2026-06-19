ФАС объяснила перебои с топливом на АЗС Кубани проблемами логистики

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае краткосрочные ограничения реализации топлива вызваны проблемами с логистикой и незамедлительно решаются, сообщило региональное управление ФАС.

В Краснодаре прошло заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов при Краснодарском УФАС. В нем участвовали представители прокуратуры региона, министерств экономики, ТЭК и ЖКХ, краевого Минсельхоза, а также независимых и вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

"По итогам заседания констатировано, что имеющие место краткосрочные временные прекращения продажи моторного топлива на АЗС вызваны проблемами с логистикой, которые незамедлительно решаются после устранения возникших трудностей", - уточняет УФАС.

На прошлой неделе продажа топлива временно была прекращена на 15 из 1000 действующих автозаправочных станций Кубани на фоне повышенного спроса.

Перебои с поставками топлива на небольшие автозаправки края привели к дефициту бензина на ряде заправок и спровоцировали повышенный спрос в крупных сетях АЗС. Краевые власти заверили, что эти ситуации кратковременные, и в настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции.

Губернатор Вениамин Кондратьев 18 июня сообщил, что аграрии Краснодарского края в период уборочной кампании смогут приобретать бензин и дизельное топливо напрямую от заводов-производителей, минуя цепочку посредников, поскольку были установлены случаи искусственного завышения цен поставщиками на ГСМ.

"Договорились с правительством и Минсельхозом России, что поставки топлива будут, минуя звено посредников, напрямую от производителя. Работаем на результат, чтобы фермеры и сельхозпредприятия могли покупать его по фиксированной цене и спокойно провести уборочную кампанию", - сказал тогда губернатор.

По данным краевых властей, за Краснодарским краем закреплена квота 180 тысяч тонн дизельного топлива и 18 тысяч тонн бензина.

"Схема такая: мы согласовываем, аграрии приезжают и покупают солярку по цене завода-производителя. Сегодня 30 тысяч тонн уже есть, этого хватит на начало уборки", - пояснял глава краевого Минсельхоза Федор Дерека.

Краснодарский край - один из крупнейших аграрных и туристических регионов России. В конце июня в регионе стартует уборочная кампания.