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Инсульт у госпитализированного дирижера Спивакова не подтвердился

В РоссииВладимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсультЧитать подробнее

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Врачи отбросили подозрение на инсульт у дирижера Владимира Спивакова, который накануне попал в больницу, рассказал коллега музыканта по дирижерскому цеху митрополит Иларион (Алфеев).

"К счастью, диагноз "инсульт" не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!" - написал митрополит в ночь на субботу в телеграм-канале.

Ранее стало известно об отмене выступления Спивакова в Доме музыки, запланированного на 21 июня.

Владимир Спиваков
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