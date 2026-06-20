Инсульт у госпитализированного дирижера Спивакова не подтвердился

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Врачи отбросили подозрение на инсульт у дирижера Владимира Спивакова, который накануне попал в больницу, рассказал коллега музыканта по дирижерскому цеху митрополит Иларион (Алфеев).

"К счастью, диагноз "инсульт" не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!" - написал митрополит в ночь на субботу в телеграм-канале.

Ранее стало известно об отмене выступления Спивакова в Доме музыки, запланированного на 21 июня.