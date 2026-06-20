Заявление для поступления в колледж можно подать на "Госуслугах"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прием заявлений на поступление в колледжи стартовал на Едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), сообщает в субботу пресс-служба Минцифры РФ.

"С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учёбы. К сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране", - говорится в сообщении.

По информации министерства, выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ. "Для выпускников 9 классов в этом году составлены персональные подборки для поступления - в зависимости от успеваемости", - отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на портале "Госуслуг" можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить шансы на поступление на бюджет, сравнить учебные программы, подать заявление онлайн, отслеживать дополнительные запросы из колледжа, расписание, результаты испытаний, конкурсные списки, а также узнать о зачислении.

Сроки приемной кампании на очную форму обучения: до 10 августа - творческие специальности, до 15 августа - все остальные специальности и целевое обучение. Поступить на очно-заочную или заочную форму обучения можно будет до 1 декабря включительно, напомнили в Минцифры.