Минобороны заявило, что российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Север", "Центр" и "Южная" улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, группировки "Центр" и "Южная" улучшили положение по переднему краю, группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявили военные.

В Минобороны сообщили, что группировка "Север" в течение суток нанесла удары по шести украинским бригадам в Сумской и Харьковской областях.

"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия", - сказали в ведомстве.

По его информации, группировка "Восток" нанесла удары по семи бригадам и трем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии за сутки составили: свыше 440 военных, боевая бронемашина и восемь автомобилей.

Группировкой войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ составили: более 295 военнослужащих, три боевые бронемашины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны сообщили, что группировка войск "Запад" нанесла удары по девяти бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии", - заявили в министерстве.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по семи украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: свыше 145 военных, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, сказано в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Преображенка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии за сутки составили: до 50 военнослужащих, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.