Военными РФ за сутки в Константиновке под контроль взяты 94 здания, в Красном Лимане - 47

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 - в Красном Лимане, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за сутки в городе под контроль российской армии перешло 94 здания, потери ВСУ составили до 95 военнослужащих.

В Минобороны заявили, что в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск "Запад" продолжают продвижение в городской застройке.

"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны.

Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 человек, заявили в Минобороны РФ.