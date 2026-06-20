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Поезда в Крым будут ходить только до Керчи еще два дня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Поезда в сообщении с Крымом будут заканчивать и начинать маршруты в Керчи до 22 июня включительно, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"В воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная", - говорится в канале компании в Max.

Уточняется, что изменения связаны с временным закрытием одного из участков железной дороги на полуострове. От станции в Керчи пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами.

Такой порядок движения поездов действует с субботы.

Как сообщалось, с 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов - 8 из 14 - ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь Южная.

Крым Керчь Севастополь ГСЭ
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