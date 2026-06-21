Четыре человека погибли, 28 пострадали в результате атаки ВСУ на Крым

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в воскресенье.

"В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По словам Аксенова, пострадавшим окажут необходимую помощь. На месте работают профильные службы.