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В Крыму госпитализированы 14 пострадавших при атаке беспилотников ВСУ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В больницы Крыма, по оперативным данным, госпитализированы 14 пострадавших в результате ночной атаки БПЛА, в том числе двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в воскресенье.

Состояние детей врачи оценивают как тяжелое, уточнил он. Запланировано проведение телемедицинских консультаций специалистами РДКБ Минздрава России.

Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

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Еще шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил помощник министра.

Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, сообщил Кузнецов.

Утром в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову.

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