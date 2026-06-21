Электроснабжение Крыма частично нарушено

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение отсутствует в нескольких районах Крыма, сообщили в воскресенье на госпредприятии "Крымэнерго".

"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в телеграм-канале компании.

Сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.

Как сообщалось, в воскресенье ввели временные отключения электроэнергии в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.