Электроснабжение Крыма частично нарушено
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение отсутствует в нескольких районах Крыма, сообщили в воскресенье на госпредприятии "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в телеграм-канале компании.
Сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.
Как сообщалось, в воскресенье ввели временные отключения электроэнергии в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.
"Крымэнерго", созданное в мае 2014 года, является основным электросетевым предприятием Крыма.