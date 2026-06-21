Обломки беспилотников упали на яхт-клуб и село в Севастополе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Оперативные службы Севастополя ликвидировали возгорание в яхт-клубе и селе Фруктовое, куда упали обломки беспилотных летательных аппаратов во время атаки ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье.

"После атаки беспилотников в Севастополе произошел пожар на территории яхт-клуба и села Фруктовое. Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбито 8 БПЛА (с утра всего 17 БПЛА) в разных районах Севастополя", - написал он в мессенджере Мах.

Губернатор уточнил, что обломки от сбитого БПЛА упали на здание яхт-клуба "Моби дик" из-за чего загорелась крыша, возгорание локализовано. Также из-за обломков БПЛА загорелась трава и кустарники около села Фруктового.

"Пострадавших нет", - подчеркнул Развожаев.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил, что сотрудники МЧС России ликвидировали боевой заряд беспилотника, упавшего на многоквартирный дом в центре Севастополя.