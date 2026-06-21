В Севастополе обезвредили упавший на дом БПЛА с боезарядом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России ликвидировали боевой заряд беспилотного летательного аппарата, упавшего на многоквартирный дом в центре Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье.

"Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛА", - написал он в мессенджере Мах.

Взрывоопасный предмет вывозят на полигон для уничтожения, сообщил губернатор.

Жители многоквартирного дома возвращаются домой, отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во время отражения атаки БПЛА ВСУ, беспилотник с боезарядом упал на крышу многоквартирного дома в центре Севастополя.