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Что произошло за день: среда, 24 июня

Заморозка лимита для освобождения от НДС, падение фондовых индексов, погибшие при атаке БПЛА в Нижегородской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Новак поручил обеспечить приоритетную поставку топлива регионам, где логистика зависит от сезонных и природных факторов. В свою очередь ФАС направила письмо в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, и рекомендовала соблюдать принципы ответственного ценообразования. Между тем, по данным Росстата, рост потребительских цен на бензин с 16 по 22 июня ускорился и составил 3%.

- Дума приняла закон о заморозке до 2029 года лимита выручки на уровне 20 млн руб. на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС.

- Вертолет разбился при обработке полей в Славянском районе Кубани. Пилот погиб. Предварительная причина ЧП - вертолет зацепился за линию электропередачи.

- Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Нижегородской области. Еще двое находятся в больнице.

- Индексы МосБиржи и РТС упали на 4%. Российский рынок акций в среду возобновил падение вслед за откатом котировок металлов и нефти, а также из-за рисков новых западных антироссийских санкций. Индекс МосБиржи в течение сессии падал до минимума с 27 февраля 2023 года.

- Возможность переноса сентябрьских выборов в Госдуму не обсуждается, заявил Дмитрий Песков. Между тем в ЦИК сообщили, что общая сумма расходов на проведение выборов может составить 27,4 млрд рублей.

- Госдума приняла закон о договорах жилищных сбережений сроком от трех лет. По этому новому виду банковского продукта средства накапливаются для последующего улучшения жилищных условий и могут быть дополнены кредитом банка.

- Предзаказы на GTA VI начнут приниматься в полночь четверга по местному времени. Базовые версии для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X и S будут стоить $79,99.

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