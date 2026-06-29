Суд дисквалифицировал председателя Сибирского отделения РАН

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 1 Советского судебного района Новосибирска дисквалифицировал на полгода председателя Сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Решение о дисквалификации связано с повторным нарушением ст. 17.7 КоАП (невыполнение законного требования прокурора), решение не вступило в силу", - сообщили в прокуратуре.

Причиной собеседник агентства назвал непредоставление запрашиваемой информации в надзорное ведомство.

Ранее Пармон по обращению районной прокуратуры был оштрафован за аналогичное правонарушение.