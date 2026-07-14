Суд отстранил от должности председателя Сибирского отделения РАН Пармона

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска отклонил апелляционную жалобу на решение об отстранении от должности председателя Сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона, сообщили "Интерфаксу" в управлении судебного департамента по региону.

"Решение суда первой инстанции отставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал сотрудник департамента.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

В конце июня мировой судья судебного участка № 1 Советского судебного района Новосибирска дисквалифицировал Пармона на полгода за непредоставление запрашиваемой информации в надзорное ведомство. Ранее Пармон по обращению районной прокуратуры был оштрафован за аналогичное правонарушение.