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Суд отстранил от должности председателя Сибирского отделения РАН Пармона

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Новосибирска отклонил апелляционную жалобу на решение об отстранении от должности председателя Сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона, сообщили "Интерфаксу" в управлении судебного департамента по региону.

"Решение суда первой инстанции отставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал сотрудник департамента.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

В конце июня мировой судья судебного участка № 1 Советского судебного района Новосибирска дисквалифицировал Пармона на полгода за непредоставление запрашиваемой информации в надзорное ведомство. Ранее Пармон по обращению районной прокуратуры был оштрафован за аналогичное правонарушение.

Новосибирск РАН Советский районный суд Валентин Пармон СО РАН
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