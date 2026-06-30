Тегеран не откажется от права управлять Ормузским проливом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Тегеране не намерены отказываться от права определять условия движения через Ормузский пролив, заявил во вторник спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Иран никогда не откажется от права управлять транзитом через Ормузский пролив", - цитируют его иранские СМИ.

Галибаф подчеркнул, что Иран, согласно подписанному с США меморандуму, ранее летом согласился сделать движение судов через пролив бесплатным, но только на 60 дней.

Условия, по которым суда смогут в дальнейшем следовать через Ормузский пролив, - один из центральных нерешенных вопросов на переговорах Тегерана и Вашингтона. Иран настаивает, что может тем или иным образом взимать плату с судов. США выступают против такого варианта.

Галибаф - один из руководителей иранской делегации на переговорах с США.