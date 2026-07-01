Борис Титов вошел в ЦК партии "Новые люди"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов вошел в обновленный состав Центрального комитета партии "Новые люди". Такое решение принял съезд.

Также в ЦК вошли вошли два новых члена: Александр Зицер и Алексей Чадаев.

Титов также является председателем Федерального политического совета "Новых людей". Александр Зицер - полковник запаса, участник специальной военной операции и заместитель председателя Центрального исполкома партии. Трижды награжден Орденом Мужества, а также медалью "За военные заслуги", сообщили в пресс-службе партии.

Алексей Чадаев - российский журналист, политолог и руководитель научно-производственного центра "Ушкуйник". Центр занимается разработкой и внедрением технологических решений, в том числе в сфере беспилотных систем и современных инженерных разработок.

В ЦК продолжат работу 13 действующих членов: Сардана Авксентьева, Айрат Ахметзянов, Александр Даванков, Владислав Даванков, Александр Демин, Виктор Звагельский, Дарья Карасёва, Алексей Нечаев, Ярослав Самылин, Татьяна Сизова, Артем Соловейчик, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев, отметили в пресс-службе партии.