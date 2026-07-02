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На севере и западе Крыма нарушено электроснабжение

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На севере, западе и северо-западе Крыма нарушено электроснабжение из-за технологических проблем на магистральных сетях, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

В РоссииАварийный роуминг ввели на севере Крыма из-за перебоев с электроснабжениемЧитать подробнее

"Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях: Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпатория и городской округ, Черноморский район, Сакский район", - написал он.

По его словам, специалисты "Крымэнерго" занимаются стабилизацией параметров сети и предотвращением аварийных повреждений оборудования. Частично возобновить электроснабжение планируется в течение суток, но сроки могут быть сдвинуты в связи со сложностью работ.

Кроме того, для балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе Крыма введен график отключений три часа через три.

2 июля для жителей Первомайского, Красноперекопского, Красногвардейского, Джанкойского районов и Армянска был введен аварийный роуминг на фоне перебоев с электроснабжением.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения электроэнергии. В Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.

Бахчисарай Джанкой Армянск Крым Крымэнерго Юрий Гоцанюк Красноперекопск
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