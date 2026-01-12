Поиск

Завершен первый этап демонтажа объектов Байкальского ЦБК

Снесены 17 объектов, осталось снести еще 150

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ" завершил первый этап демонтажа объектов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) на берегу озера Байкал, на месте которого планируется построить всесезонный курорт и новый район Байкальска.

Об этом пресс-служба правительства Иркутской области сообщила после совещания с участием губернатора Игоря Кобзева и управляющего директора "ВЭБа.РФ" Дениса Голубева.

"Снесены 17 объектов строго согласно изначальному графику (1-ый этап демонтажа БЦБК планировалось завершить до конца 2025 года - ИФ). Что касается 2-го этапа, предполагающего снос 150 объектов, - проведены конкурсные процедуры, определен исполнитель, работы будут начаты уже в 1-м квартале 2026 года. Завершение работ запланировано до конца 2027 года", - цитирует пресс-служба Голубева.

Стороны также обсудили строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры в рамках реализуемого "ВЭБом.РФ" проекта развития бывшей промплощадки БЦБК.

"В регионе разработан и утвержден губернатором Игорем Кобзевым план-график перевода Байкальска на электроотопление. В документе отражены в том числе мероприятия по созданию соответствующей коммунальной инфраструктуры и решению сопутствующих вопросов. План-график направлен на согласование в Минэнерго России. Также запланированы строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей водоснабжения, которые ранее находились в частной собственности", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, демонтаж аварийных зданий и сооружений на территории бывшего БЦБК в Байкальске планируется завершить к 2030 году. Первый этап работ, включающий снос 17 объектов, был рассчитан до конца 2025 года. Второй этап, предусматривающий снос 150 зданий, - до конца 2027 года.

Байкальск - город на южном берегу озера Байкал с населением около 13 тысяч человек. Он входит в перечень моногородов - ранее его градообразующим предприятием был БЦБК, построенный в 1966 году и остановленный в 2013 году из-за экологического вреда Байкалу.

В 2021 году "ВЭБ.РФ" в лице дочернего ООО "Центр развития Байкальского региона" выкупил имущественный комплекс БЦБК. Тогда же госкорпорация разработала стратегический мастер-план развития Байкальска, ставший основой программы социально-экономического развития города, рассчитанной до 2040 года и утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В 2025 году "ВЭБ.РФ" представил первый этап проекта комплексного развития территории бывшего БЦБК. По плану на месте комбината появится новый современный район Байкальска и всесезонный курорт международного уровня.

ФГУП "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом") в 2028 году рассчитывает устранить возможные экологические угрозы для Байкала от закрытого БЦБК. Выбраны технологии ликвидации накопленных предприятием отходов, их запускают в работу.

