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Патрушев указал на то, как военный альянс Северной Европы и Украины осложняет обстановку в Арктике, Северном, Балтийском и Чёрном морях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что создание военно-морского альянса Северной Европы и Украины необходимо учесть в перечне военных опасностей и угроз России.

"Вместе с тем считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

"К числу военных опасностей следует также отнести деятельность блока АУКУС по оснащению австралийских ВМС современными подводными атомоходами и наращиванию возможностей для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах", - заявил он.

Патрушев также отметил, что необходимо развивать системы комплексного освещения морской, воздушной и космической обстановки, разведки и целеуказания.

Николай Патрушев ВМС ВМФ
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