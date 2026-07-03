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В проекте Минобороны отмечено наращивание Россией потенциала морских стратегических ядерных и неядерных сил

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия планирует наращивать боевой состав и возможности морских стратегических ядерных и неядерных сил, а также приоритетно развивать морские дроны, сообщила Морская коллегия РФ.

Помощник президента РФ Николай Патрушев в пятницу провел заседание совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.

"Рассмотрен проект основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2050 года", - говорится в сообщении.

"Разработка обновлённых основ государственной политики в области военно-морской деятельности предусмотрена решением Совета безопасности Российской Федерации и является частью работы по обновлению документов стратегического планирования в сфере морской деятельности России", - сказано в сообщении коллегии.

"Подготовленный Минобороны России проект основ определяет угрозы и вызовы Российской Федерации в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности", - сообщила коллегия.

"К числу основных приоритетных целей государственной политики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление Военно-морского флота в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение России международного статуса великой морской державы", - сказано в сообщении.

"В проекте документа отмечается, что достижение указанных целей будет осуществляться за счёт сбалансированного развития ВМФ до уровня, гарантирующего защиту российских национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Для этого предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил, группировок морских сил общего назначения, приоритетное развитие морских беспилотных комплексов", - проинформировала морская коллегия.

Минобороны Николай Патрушев
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