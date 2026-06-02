Путин поручил обеспечить финансирование реализации основ языковой политики РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики РФ.

"Впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России. План мероприятий по реализации основ утверждён. Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение", - сказал Путин, выступая на Совете по реализации государственной политики сфере поддержки русского языка и языков народов России во вторник.

Также глава государства заявил, что считает важным "наделить Доклад о реализации языковой политики статусом государственного" и предоставлять его ежегодно.