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Модуль "Русский язык как государственный" в вузах не будет касаться бытовой речи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дисциплина "Русский язык как государственный", которая разрабатывается Минобрнауки для вузов по поручению президента России, не затрагивает сферу личного общения, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.

"Чему в основном будет посвящен, (...) это конституционный статус - надо понимать, что такое государственный язык, это сфера применения государственного языка", - сказала она журналистам в четверг.

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Ямпольская пояснила, что в курсе не содержатся нормы, которые затрагивают частное общение.

"Мы с вами достаточно часто слышим, читаем о том, что "вот, опять вводятся какие-то ограничения, теперь нельзя будет в троллейбусе произнести слово "мессенджер". Или еще что-нибудь в этом духе. (...) Это все ерунда. Государственный язык - он на то и государственный, что сфера частного, личного, общения здесь никаким образом не регламентируется. Речь идет о сферах применения русского языка как государственного", - сказала советник президента.

Ямпольская уточнила: "Сферы применения прописаны в законодательстве РФ. И будет очень хорошо для физика, для химика, для любого специалиста, если он будет знать эти сферы и будет уметь владеть русским языком как государственным".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки включить дисциплину "Русский язык как государственный" в обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, в частности, в социогуманитарную часть "фундаментального ядра".

Минобрнауки Елена Ямпольская
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