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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Суд арестовал подозреваемых в подготовке нападения на Симоньян и Собчак

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест семерых фигурантов уголовного дела о хулиганстве, готовивших, как считает следствие, по заданию СБУ нападения на главного редактора телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргариту Симоньян, а также журналистку Ксению Собчак, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Так, в отношении Михаила Балашова, Егора Савельева и еще пятерых несовершеннолетних задержанных 2005 и 2006 годов рождения судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября 2023 года.

В удовлетворении ходатайств обвиняемых и стороны защиты об избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением в СИЗО, а также в передаче несовершеннолетних под присмотр родителей, судом было отказано, уточнили в пресс-службе.

По данным суда, фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

О предотвращении совместно со Следственным комитетом и МВД подготовки "украинскими спецслужбами" убийства Симоньян и Собчак ранее в субботу сообщили в ФСБ России.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств", которые в ходе следственных действий "подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство".

В ФСБ также сообщили, что при обысках у задержанных были изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, а также "средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".

Ведомство также распространило видео задержания нескольких молодых людей в квартирах, где они находились. В том же ролике один из фигурантов говорит, что задание убить Симоньян и Собчак они получили от СБУ, и рассказывает, где было спрятано оружие для совершения преступлений.

По данным ФСБ, СКР планируется возбудить в отношении задержанных уголовные дела с "экстремистской и террористической окраской".

ФСБ СКР Маргарита Симоньян Ксения Собчак
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