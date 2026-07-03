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Прокуратура Хабаровского края подала иск на 1,3 млрд руб. к операторам вывоза ТКО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Заместитель прокурора Хабаровского края в публичных интересах подал в Арбитражный суд Хабаровского края иск к компаниям ООО "Квант", ООО "Норма" и ООО "Хабавтотранс ДВ" (осуществляют транспортировку отходов), уличенных ранее в антиконкурентных соглашениях.

В картотеке арбитражных дел говорится, что сумма исковых требований составляет 1,3 млрд рублей.

Заявление было подано 2 июля, к производству еще не принято. Третьим лицом по делу выступает Управление ФАС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Хабаровское УФАС раскрыло антиконкурентные соглашения в сфере перевозки твердых коммунальных отходов на сумму свыше 1,6 млрд рублей между заказчиком и компаниями-транспортировщиками. По мнению специалистов антимонопольной службы, компании заключили картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах.

По данным аналитический системы "СПАРК-Интерфакс", все три компании зарегистрированы в Хабаровске и являются операторами по вывозу ТКО. Причем в апреле-мае 2026 года во всех ООО сменились владельцы. Так, ООО "Хабавтотранс ДВ" теперь принадлежит Наталье Перфильевой (также является владелицей нескольких компаний в Хабаровске и Комсомольске-На-Амуре в сфере ЖКХ). В 2023-2024 годах компания получала выручку в размере 1,7-1,9 млрд рублей, однако, в 2025 выурчка упала до 117 млн рублей.

ООО "Норма" владеет Анатолий Ведерников (также является владельцем нескольких строительных компаний). Выручка в последние годы - 380-650 млн рублей. Единственный владелец ООО "Квант" - Дмитрий Рыженков (также является владельцем компании по обеспечению технического контроля). Выручка в последние годы - около 450 млн рублей.

Хабаровский край ООО "Квант" ООО "Норма" Хабавтотранс ДВ
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