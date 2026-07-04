Число пострадавших из-за удара ВСУ по рынку в Запорожской области возросло до 21

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате удара ВСУ накануне по рынку в Токмаке (Запорожская область) возросло с 18 до 21, сообщили в Минздраве региона в субботу.

"Уточненные данные по атаке ВСУ на рынок в Токмаке. Число пострадавших увеличилось до 21 человека", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

В нем уточняется, что 13 человек госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести, четыре - в тяжелом, еще один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой. Кроме того, трое пострадавших с легкими травмами получают лечение амбулаторно.

Рынок в Токмаке была атакован БПЛА ВСУ 3 июля. Как сообщал в пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, погибли пять человек, 18 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.