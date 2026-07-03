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В исторической части Курска ввели мораторий на строительство

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Введен мораторий на строительство в исторической части Курска, которая в ближайшее время получит статус исторического поселения, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Речь об этом шла на первом заседании градостроительного совета под руководством главы региона.

С прошлого года полномочия по распределению земельных участков и контролю за строительством в Курске переданы на региональный уровень. Теперь все проекты проходят обязательное археологическое обследование: наличие археологического слоя приостанавливает стройку до завершения исследований, но не запрещает ее.

Как сообщил Хинштейн, ранее благодаря такому подходу на месте приостановленной стройки на улице Гайдара были обнаружены уникальные артефакты XI века - актовая печать великого князя Киевского и товарные пломбы, свидетельствующие о расположении княжеской администрации.

На заседании градсовета, в состав которого вошли архитекторы, краеведы, историки, археологи и представители власти, были рассмотрены несколько проектов строительства в исторической части города. Все предложения были отправлены на доработку, поскольку не соответствовали новым требованиям.

Александр Хинштейн Курск
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