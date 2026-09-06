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Локомотив поврежден при атаке БПЛА в Ростовской области

Задержаны семь поездов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Семь пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на локомотив поезда в Чертковском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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"В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден локомотив поезда. Семь пассажирских поездов задержаны из-за происшествия. Задержка около 3 часов", - написал Слюсарь в своем канале в Max.

Специальные службы работают на месте.

Как ранее сообщал губернатор, в ночь на воскресенье в Ростовской области уничтожили около 30 БПЛА. В Советском районе Ростова-на-Дону пострадал ребенок, он госпитализирован. Позже губернатор сообщил, что еще трое обратились за медпомощью.

Повреждены два многоквартирных дома в Советском районе города, еще один - в Кировском районе, в Ленинском районе города повреждены квартира и окна жилого дома.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин позже сообщил, что в границах поврежденных домов ввели режим ЧС.

Дроны также нейтрализовали в Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах.

Ростовская область
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