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Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону в границах поврежденных после атаки БПЛА домов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону в границах улиц, где нанесен ущерб после атаки беспилотников в ночь на воскресенье, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан", - написал Скрябин в своем канале в Max.

Он отметил, что коммунальным службам поручили приступить к уборке прилегающих к месту ЧП мест.

Как сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, в ночь на воскресенье в Ростовской области уничтожено около 30 БПЛА. В Советском районе Ростова-на-Дону пострадал ребенок, он госпитализирован. Позже губернатор сообщил, что еще три человека обратились за медпомощью, двое из них доставлены в больницу.

Повреждены два многоквартирных дома, в Ленинском районе города - квартира и окна жилого дома.

Дроны также нейтрализовали в Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах.

Ростов-на-Дону
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